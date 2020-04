Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand Warstein - Waldhausen (Erstmeldung)

Warstein (ots)

Aufgrund eines größeren Brandes einer Scheune, sowie mehrerer PKW in Warstein - OT Waldhausen kommt es derzeit zu einer starken Rauchentwicklung. Die Rauchsäule zieht aktuell in Richtung Süd-Osten (Mülheim,Sichtigvor,Belecke) Die Feuerwehr bittet darum, Fenster und- Türen geschlossen zu halten , sowie Wohnhraumlüftungsanlagen abzuschalten. Die Warnung betrifft alle Ortsteile Warsteins. Da sich eine Vielzahl an Kräften der Feuerwehr und der Polizei im Einsatzraum bewegen, werden Verkehrsteilnehmer gebeten, den Ort Waldhausen weiträumig zu umfahren. -kiese-

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell