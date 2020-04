Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer eines Holztransporters stark alkoholisiert angetroffen

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 17.04.2020 wurde gegen 02:15 Uhr ein LKW Holztransporter mit Anhänger auf der B256 in Neuwied gemeldet, welcher äußerst unsicher geführt würde. Das Gespann konnte an der Ausfahrt zum Neuwieder Industriegebiet Distelfeld angetroffen und kontrolliert werden. Der aus der Führerhaus fallende Fahrer wies eine AAK von 3,18 Promille. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt, der Führerschein des 59-jährigen Beschuldigten beschlagnahmt und der LKW sichergestellt. Weiter wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

