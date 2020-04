Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in Hamm/Sieg

Hamm/Sieg (ots)

Am Mittwochabend, den 15.04.2020, meldete ein aufmerksamer Bürger Flammen und Rauch zwischen einer Apotheke und dem Marktzentrum in Hamm/Sieg. Daraufhin verständigte er die Polizeiinspektion Altenkirchen sowie die Rettungsleitstelle Montabaur. Es stellte sich heraus, dass es im rückwärtigen Bereich des Marktzentrums, an der dortigen Sitzecke, zu einem Brand von Sträuchern gekommen war. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Hamm/Sieg konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Rufnummer 02681/9460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell