Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Fahrraddieb schnell erwischt

Gescher (ots)

Seine "dumme Idee" zieht nun Folgen nach sich: Die selbstkritische Einschätzung eines jungen Fahrraddiebes kam am Mittwoch in Gescher zu spät - der 15-Jährige hätte besser die Finger von einem Fahrrad gelassen, das ihm nicht gehört. Zu dem Diebstahl war es gegen 16.00 Uhr an der Pappelallee im Ortsteil Hochmoor gekommen. Eine Gescheranerin bemerkte, dass ihr Fahrrad fehlte - gemeinsam mit weiteren Familienangehörigen machte sich die Frau kurzerhand auf die Suche nach ihrer gestohlenen Fietse. Mit Erfolg: Auf einem Schulhof an der Schulstraße entdeckte sie den Jugendlichen, der dort mit ihrem Rad herumfuhr. Als sich die Familie näherte, flüchtete der Gescheraner. Zurück blieb allerdings sein gleichaltriger Begleiter. Dieser brachte seinen Kumpel schließlich telefonisch dazu, mit dem gestohlen Rad zurückzukommen. Das Fahrrad kam wieder in die Hände der rechtmäßigen Besitzerin, der geständige Jugendliche sieht sich nun den Folgen einer Strafanzeige gegenüber.

