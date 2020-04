Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Weitere Fahrzeugaufbrüche

Reken (ots)

Zu zwei weiteren Diebstählen aus parkenden Autos ist es neben dem bereits berichteten in der Nacht zum Mittwoch in Groß Reken gekommen. Ein Unbekannter ließ aus einem Wagen an der Schumannstraße ein Laptop, Bargeld, Dokumente und eine Jacke mitgehen. Der Täter hatte eine Seitenscheibe eingeschlagen. In gleicher Weise gelangte ein Unbekannter am Ginsterweg an eine Tasche mit mehreren Handys, die dort in einem Fahrzeug gelegen hatte. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung, Wertsachen nicht im Fahrzeug liegenzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell