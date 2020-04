Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Traktor brennt nachts

Schöppingen (ots)

Ein Traktor ist in der Nacht zum Mittwoch in Schöppingen in Brand geraten. Das Fahrzeug hatte auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Bauerschaft Heven gestanden. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Ein unbekannter Zeuge hatte die Anwohner gegen 05.30 Uhr alarmiert. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schöppingen löschten die Flammen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zunächst nicht fest. Der aufmerksame Zeuge hatte sich zwischenzeitlich auf einem Fahrrad entfernt. Die Polizei bittet den Unbekannten und weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Kriminalkommissariat in Ahaus zu melden.

