Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Vandalismus trifft Gartenzaun

Heiden (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte auf 22 Meter Länge einen Lamellenzaun in Heiden. Die Täter brachen in der Nacht zum Dienstag jedes einzelne Element des Holzzaunes an, der ein Grundstück zur Rekener Straße hin rückwärtig abgrenzt. Der angerichtete Schaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

