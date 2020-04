Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Steine gestohlen

Ahaus (ots)

Auf circa sechs Quadratmeter Pflastersteine und mehrere leere Europaletten hatten es Unbekannte in der Nacht zum Ostersonntag in Alstätte abgesehen. Beides war an einem Grundstück im Schwiepinghook gelagert, wo es zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr zu dem Diebstahl kam. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

