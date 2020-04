Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher stehlen Motorroller

Stadtlohn (ots)

Einen Motorroller haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Stadtlohn gestohlen. Das schwarz lackierte Fahrzeug vom Typ Peugeot Kisbee Street Zone hatte im Lagerraum einer Schule an der Klosterstraße gestanden. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so an ihre Beute gelangt. Die Tat ereignete sich zwischen Gründonnerstag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 12.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

