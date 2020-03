Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Scheibe an Bagger eingeworfen

Zweibrücken (ots)

An einem Bagger, der in der Schlachthofstraße in Höhe des Anwesens Nr. 28 abgestellt war, warfen Unbekannte am hellichten Tag die Scheibe des Führerhauses mit einem Pflasterstein ein. Es entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. Die Tat ereignete sich am 28.03.2020 zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell