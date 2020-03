Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl von 2 Fahrrädern

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 28.3.2020, 23.00 Uhr und dem 29.3.2020, 15.30 Uhr, wurden aus einem Carport in der Straße Im Klingeltal 2 Fahrräder entwendet. Es handelt sich hierbei um ein Herrenmountainbike Marke Cube und ein Kindermountainbike der Marke Rockrider. Beide in der Rahmenfarbe blau-schwarz. In der Folge wurde eine Person durch den Schwager des Geschädigten im Bereich der Aral-Tankstelle in der Bitscher Straße mit dem Herrenmountainbike festgestellt und angesprochen. Dieser flüchtete dann in Richtung Schwalbenstraße unter Zurücklassung des Rades. Die Person wird beschrieben als sehr schlank und groß, 25-30 Jahre alt, Oberlippenbart, trug roten Kapuzenpulli und eine dunkle Lederjacke. Schadenshöhe für das entwendete Kinderrad ca. 300 Euro. Wer Angaben zum Verbleib des Kinderrades oder zum Tatverdächtigen machen kann bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell