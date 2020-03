Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: polizeilicher Einsatz wegen Ruhestörung

nach Bedrohung der Einsatzkräfte Festnahme durch Spezialeinsatzkommando

Zweibrücken (ots)

Anwohner hatten sich am Samstagabend bei der Polizei über Ruhestörungen durch überlaute Musik aus einem Anwesen in der Bautzenbachstraße beschwert. Zunächst war die Wohnadresse zweimal vom Vollzugsdienst des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung aufgesucht und die Ruhe wiederhergestellt worden. Nachdem gegen 23 Uhr ein erneuter Anruf von Anwohnern einging und mitgeteilt wurde, dass die verantwortliche Person nun mit einer Axt auf der Straße herumlaufen und herumschreien würde, wurde die Wohnadresse erneut zusammen von 2 Polizeistreifen und dem Ordnungsamt angefahren. Bei Eintreffen vor Ort befand sich der 49-jährige Mann bereits wieder in seiner Wohnung. Er gab sich mit der besagten Axt am Fenster zu erkennen, schrie die eingesetzten Kräfte an und drohte mit der Axt ihnen die Köpfe abzuschlagen. Zunächst wurde durch die anwesenden Einsatzkräfte die Örtlichkeit abgesperrt. Zur Bewältigung der Lage wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert. Diese durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung und konnten den stark alkoholisierten Tatverdächtigen festnehmen. Der Tatverdächtige wurde in der Psychiatrie des städtischen Krankenhauses Pirmasens untergebracht. Bei der Festnahme wurden weder die eingesetzten Kräfte noch der Tatverdächtige verletzt. | pizw

