Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Arbeitsunfall

Kleinsteinhausen (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich gegen 16:30 Uhr in Kleinsteinhausen in der Schillerstraße im Rahmen von gewerblich durchgeführten Baumschneidemaßnahmen ein Arbeitsunfall, bei welchem ein Arbeiter aus einer Höhe von ca. 8 m auf den Boden stürzte. Der Arbeiter verletzte sich hierbei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in Uniklinik nach Homburg geflogen werden. | pizw

