Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 4 Meter hoher Pflaumenbaum abgesägt - Polizei sucht Zeugen

Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder am frühen Donnerstagmorgen wurde in Neunkirchen-Salchendorf, Kölner Straße, ein 4-m-hoher Pflaumenbaum umgesägt, zerkleinert und fortgeschafft. Zurück blieben nur vereinzelte Äste. Die Polizei in Wilnsdorf sucht nun Zeugen für die Baumsägeaktion, die vermutlich mit einer Motorsäge durchgeführt wurde und nicht lautlos passiert ist. Sachschaden circa 500,- Euro.

