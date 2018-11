POL-HRO: Warnung vor Betrügern im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Schwerin (ots) - Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock, insbesondere in den Landkreisen Nordwest-Mecklenburg und der Stadt Schwerin, kam es am heutigen Abend zu Anrufen eines falschen Polizeibeamten. Dieser gab jeweils an, Mitarbeiter der Kriminalpolizei zu sein. Unter einem Vorwand erkundigte er sich während des Telefonates nach den finanziellen Verhältnissen der Angerufenen sowie nach dem Vorhandensein von Wertgegenständen in der Wohnung.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Polizeibeamte sich am Telefon niemals nach vorhandenen Wertsachen, finanziellen Verhältnissen oder ähnlichen personenbezogenen Daten erkundigen würden. Polizeibeamte legitimieren sich vor Ort durch ihre Dienstuniform bzw. ihren Dienstausweis.

Im Auftrag Dirk Hoffmann Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Stefan Baudler

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell