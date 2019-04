Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hund beisst Rollschuhfahrerin in Stuhr - Flucht eines Rollerfahrers endet in Martfeld im Hühnerstall - Verletzte bei Unfall in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Weyhe -Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Dienstag den 16.04.2019, 22:00 Uhr, bis Mittwoch den 17.04.2019, 04:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Dreye im Westerfeld ein. Die Höhe des Schadens ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Stuhr -Körperverletzung durch Hundebiss -Zeugenaufruf

Am Dienstag den 16.04.2019 um 13:40 Uhr wurde in Stelle in der Steller Straße eine 18-jährige Rollschuhfahrerin von einem unbekannten Hund von hinten in den Oberschenkel gebissen. Nachdem sie einen Schmerz verspürte, hielt sie an und begutachtete die Bissstelle. Sie konnte weit und breit keinen Hund mehr sehen. Der Halter des Hundes oder auch Zeugen, die Kenntnis über einen Hund dort in der Nachbarschaft haben, melden sich bitte bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am gestrigen Mittwochabend ging der Polizei im Rahmen von Routinekontrollen ein Alkoholsünder ins Netz. Gegen 19:15 Uhr stoppte eine Streife auf der Nienburger Straße einen 53-jährigen Mann aus Sulingen mit seinem PKW. Wie sich während der Kontrolle herausstellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Festgestellt wurden bei einem Test vor Ort 0,68 Promille. Zur Durchführung eines beweissicheren Atemalkoholtests musste der Mann mit auf die Wache, seine Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 53-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihn erwartet neben einem Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg auch ein Fahrverbot.

Wagenfeld - Trunkenheit im Straßenverkehr

Gegen 15.30 Uhr am gestrigen Mittwoch stoppte die Polizei einen 56-jährigen Pkw-Fahrer aus Wagenfeld im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle an der Hauptstraße Einmündung Oppenweher Straße stand der 56-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Twistringen - Fahrraddiebstahl eingeräumt

In Twistringen wurde heute in den frühen Morgenstunden eine alkoholisierte 42-jährige Fahrradfahrerin kontrolliert. Während der Kontrolle räumte die 42-Jährige der Polizei gegenüber ein, mit einem geklauten Fahrrad unterwegs zu sein. Dieses habe der Lebensgefährte gestohlen, während sie eine Gefängnisstrafe absaß. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zudem wurde der Frau Blut entnommen, da ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,11 Promille ergab.

Syke/Heiligenfelde - Einbruch in Friseurgeschäft

In der Zeit von Dienstag, 16.04.2019, 18 Uhr bis Mittwoch, 17.04.2019, 8:20 Uhr, brach eine unbekannte Person in der Herrlichkeit in ein Friseurgeschäft ein. Bei dem Einbruch wurde eine Kaffeemaschine und diverse Scheren entwendet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1 500 Euro geschätzt. Hinwiese nimmt die Polizei in Syke unter 04242 - 969 -0 entgegen.

Martfeld - Flucht endete im Hühnerstall

Gestern am frühen Abend versuchte ein 31-jähriger Mann aus Thedinghausen, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Mann gegen 17:30 Uhr auf seinem Roller kontrollieren. Damit schien der 31-Jährige nicht einverstanden und ergriff die Flucht. Er versteckte seinen Roller in einem Garten eines landwirtschaftlichen Hofes und sich selbst in einem Hühnerstall. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann dabei und gaben den fahndenden Polizeibeamten den wichtigen Hinweis. Nachdem der 31-Jährige gestellt wurde, kam heraus, dass er ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss und mit einem gestohlenen und abgelaufenen Versicherungskennzeichen mit dem Roller am Straßenverkehr teilgenommen hat. Dem Mann wurde Blut entnommen und der Roller wurde sichergestellt.

Syke - Verkehrsunfall

Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Ernst-Boden-Straße ein Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Caddyfahrer aus Syke übersah einen vor ihm fahrenden Daimler, welcher aufgrund der Verkehrssituation bremsen musste. Der Caddyfahrer schaffte es nicht, rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Daimler auf. Der Daimler war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde aber niemand. Der entstandene geschätzte Sachschaden wird auf etwa 5 000 Euro geschätzt.

Bruchhausen-Vilsen - Leichtverletzte Personen bei Unfall

Gestern Abend gegen 21 Uhr wurden in der Burgstraße bei einem Verkehrsunfall zwei Personen leicht verletzt. Eine 20-jährige VW-Fahrerin kam aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, als sie in Richtung Maidamm fuhr. Am Straßenrand stieß sie erst gegen einen Bordstein und dann gegen einen Straßenbaum. Die Unfallverursacherin und ihr 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 3 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell