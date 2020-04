Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür zum Schulsekretariat aufgebrochen

Bocholt (ots)

In eine Schule in Bocholt sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Wie sie in das Gebäude an der Rheinstraße gelangten, steht nicht fest. Die Täter brachen im Inneren die Tür zum Sekretariat auf und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell