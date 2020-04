Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Radfahrerin leicht verletzt

Isselburg (ots)

Entgegen ihrer Zusage hat sich die Verursacherin eines Unfalls im Nachgang nicht bei einer leichtverletzten Radfahrerin gemeldet. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatte sich das vorangegangene Geschehen am Mittwoch, 08.04.2020, in Isselburg-Anholt abgespielt. Eine 62 Jahre alte Radfahrerin aus Isselburg war an diesem Tag etwa zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr auf der Niederstraße in Richtung Kleverstraße unterwegs. Als sie nach links in eine Einfahrt einbog, habe ein parkender Wagen plötzlich zurückgesetzt und sie touchiert. Die Fahrerin habe das Unfallopfer daraufhin zu einem Arzt gebracht. Die Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und schwarzes, zu einem Zopf gebundenes Haar gehabt haben. Bei ihrem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

