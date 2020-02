Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der A20 im Landkreis Vorpommern-Greifswald Korrektur Fahrzeugtyp und Alter des Fahrers

Grimmen (ots)

Am 04.02.2020, gegen 02:20 Uhr, kam es auf der A20, zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam, zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 21-Jähriger aus Spantekow mit seinem PKW Mitsubishi die A20 in Richtung Stettin auf dem rechten Fahrstreifen. Im Fahrzeug befanden sich ein 20-jähriger Stralsunder und ein 21-Jähriger aus Niepars. Auf Höhe der Ortschaft Völschow kam ihm plötzlich auf seinem Fahrstreifen ein Falschfahrer entgegen. Bei dem Falschfahrer handelt es sich um einen 41-Jährigen aus Jarmen, welcher mit einem PKW Dacia unterwegs war. Der Mitsubishi-Fahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und wich nach links aus. Dabei stieß er gegen die Mittelschutzplanke und wurde von dort zurück geschleudert. In der weiteren Folge kollidierte der Mitsubishi mit dem entgegenkommenden Dacia und anschließend mit der rechten Schutzplanke. Der Dacia kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 41-jährige Dacia-Fahrer ca. 20km auf der falschen Richtungsfahrbahn der A20, bevor es zum Verkehrsunfall kam. Ein vor Ort bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Greifswald verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14.000 Euro. Die A20 war zur Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Eingesetzt waren je ein Funkstreifenwagen der Autobahnpolizeireviere Grimmen und Altentreptow sowie vier Rettungswagen und ein Notarztwagen. Im Auftrag Peter Wojciak Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

