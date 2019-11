Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (21.11.2019), gegen 17.35 Uhr, ist es auf der Birkenallee zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. In Höhe der Aabrücke stießen die Außenspiegel eines grauen Fiat Wohnmobils und eines weißen VW Bullis zusammen. Der Fahrzeugführer des VW kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr Richtung Püsselbüren weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung zu setzen.

