POL-FR: Rheinfelden: Unfall im Nollinger Bergtunnel mit zwei Leichverletzten

Am Mittwoch, 11.09.19, gegen 07 Uhr, überholte eine 40 jährige VW-Fahrerin einen Lkw auf der A861 im Nollinger Bergtunnel, in Fahrtrichtung Rheinfelden. Aus nicht bekannter Ursache kam die Frau während des Überholens nach rechts und stieß mit einem Reifen des überholten Lkws zusammen. Hierdurch kam der VW ins Schleudern und prallte zunächst gegen die linke und danach gegen die rechte Tunnelwand. Das Fahrzeug bleibt anschließend auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Die Fahrerin des VWs, sowie eine 25 jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die 40 jährige Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro, 1000 Euro davon an der Tunnelwand. Am Lkw entstand kein Schaden. Die Autobahnmeisterei musste die Fahrbahn nach dem Unfall reinigen.

