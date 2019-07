Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist an der Feuerbornstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag (08.07., 07.00 Uhr) und am Dienstagmorgen (09.07., 07.00 Uhr) wurde durch Zeugen ein Mann gemeldet, welcher sich in schamverletzender Weise zeigte. Der Unbekannte konnte durch die Polizei nicht angetroffen werden.

Der Mann wurde in beiden Fällen als älterer Herr mit weißen, bzw. grauen Haaren beschrieben. Er hat eine schmale Statur.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Sachverhalten machen? Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

