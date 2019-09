Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Baucontainer aufgebrochen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

In der Nacht auf Mittwoch, 11.09.2019, wurde in einen Baucontainer an der Großbaustelle in Niederwinden eingebrochen. Abgesehen hatte die Täterschaft es wohl auf Baumaschinen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 2.000 Euro.

Möglicherweise sah die Tat für Zeugen zunächst wie eine vermeintlich legitime Handlung von Berechtigten aus, weshalb die Polizei darum bittet, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 06.30 Uhr, zu melden. Telefon Polizeiposten Elzach: 07682/9091-96.

