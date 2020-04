Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Gescheiterte Einbrecher stehlen Schokolade

Ahaus (ots)

Hatten sie den Hang zum süßen Zahn oder brauchten die Einbrecher "Nervennahrung" zur Frustbewältigung? Die Antwort können die Täter nur selbst geben, die in den vergangenen Tagen vergeblich in eine Produktionshalle in Ahaus-Alstätte eindringen wollten. Die Unbekannten hatten versucht, eine Tür zu dem Gebäude an der Enscheder Straße aufzuhebeln. Als ihnen dies misslang, "bedienten" sie sich an einem unverschlossenen Kühlcontainer und stahlen daraus Schokolade. Der Tatzeitraum liegt zwischen Gründonnerstag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

