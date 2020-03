Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Audi überschlägt sich mehrmals

Emsbüren (ots)

Heute gegen 08:00 Uhr kam es auf der A30 in Höhe Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges wollte dem 61-jährigen Fahrer eines BMW die Auffahrt auf die A30 (Fahrtrichtung Osnabrück) ermöglichen und wechselt vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Beim Wechsel der Fahrbahn übersieht der Sattelzugführer den 59-jährigen Fahrer eines Audi, der sich auf dem Überholfahrstreifen näherte. Der Audi-Fahrer wich daraufhin nach rechts aus und kollidierte hier mit dem noch auf der Einfädelungsspur fahrenden BMW. Daraufhin geriet der 59-Jährige in den Seitengraben und überschlug sich mehrmals. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Unfall wurde der Audi-Fahrer schwer und der BMW-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emsbüren, Tel. 05903/214, in Verbindung zu setzen.

