POL-EL: Meppen - Unfall auf Bundesstraße

Meppen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der B70 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen zogen sich schwere Verletzungen zu.

Ein Arzt war mit einem zivilen PKW samt eingeschaltetem Blaulicht zu einem Brand in Richtung Papenburg unterwegs. Als er ein Fahrzeug überholte, bremste der entgegenkommende Verkehr ab und fuhr an den Straßenrand. Vier Fahrzeuge prallten dabei aufeinander. Hierbei zogen sich zwei Personen, 20 - und 21-Jahre alt, schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr aus Haren war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

