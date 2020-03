Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 11:30 Uhr kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Radfahrerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bentheimer Straße, als sie unvermittelt von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer überholt wurde. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Radfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Hyundai Getz. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

