Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Einbruch in Einfamilienhaus

59192 Bergkamen (ots)

Am Freitag, dem 03.01.2020, zwischen 09.30 und 17.15 Uhr,brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Asternweg ein. Nach durchsuchen der Wohnung konnte die Täter unerkannt entkommen. Über die Beute kann noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kamen unter 02307-9210.

