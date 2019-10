Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen - Verkehrsschild im Parc de Tarbes beschädigt

Altenkirchen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 25.10.2019, bis Samstag, den 26.10.2019, 09:30 Uhr, kam es im Parc de Tarbes in Altenkirchen zu einer mutwilligen Beschädigung eines Verkehrsschildes, welches am Eingang der Parkanlage rechtsseitig neben dem Fußweg aufgestellt ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen, 02681/9460, zu melden.

