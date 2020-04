Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nächtliches Treffen aufgelöst

Bocholt (ots)

Das Kontaktverbot kannten sie - beeindruckt davon zeigten sich mehrere Jugendliche in Bocholt in der Nacht zum Donnerstag aber wenig. Der bloße Anblick eines Streifenwagens versetzte die jungen Männer allerdings sofort in Bewegung: Ein unfreiwilliges Ende fand damit ein Treffen, das etwa sieben bis acht junge Leute gegen Mitternacht am Windmühlenplatz zusammengeführt hatte. Die Polizeibeamten konnten insgesamt vier Bocholter im Alter von 18 bis 21 Jahren festhalten - sie hatten sich zuvor ohne Erfolg in der nahegelegenen Johannesstraße hinter Autos, Bäumen und Sträuchern versteckt. Die Beamten erklärten ihnen eindringlich, dass sie mit ihrem Verhalten gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hatten. Die Polizisten erteilten Platzverweise und fertigten Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

