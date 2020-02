Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Umgestürzter Sattelzug auf der A7 und Unfallflucht in Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall - Sattelzug auf BAB 7 umgekippt

Auf der BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck ereignete sich am 28.02.2020 gg. 21:05 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Fahrer einer Heidenheimer Spedition fuhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Kurz nach der Anschlussstelle Niederaula wurde dem Fahrzeugführer plötzlich schwarz vor Augen. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches zwischenzeitlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die angrenzende Böschung fuhr. Durch diesen Anstieg kippte der gesamte Sattelzug plötzlich auf die linke Fahrzeugseite und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr Niederaula aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Letztendlich hatte der Fahrer Glück im Unglück und konnte leicht verletzt vor Ort entlassen werden.

Mit der Bergung des auf der Seite liegenden Sattelzuges wurde ein regional ansässiges Bergungsunternehmen beauftragt. Für die Dauer der Bergung wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahnpolizei schätzt den Unfallschaden auf ca. 85.000 Euro.

(Berichterstatter: Polizeiautobahnstation Petersberg - POK, Koretz)

Verkehrsunfall Sachschaden mit Flucht

Bad Hersfeld, Hohe Luft, Gothaer Straße 5 Freitag, 28.02.2020, 20:10 Uhr

Ein 51-jährige Bad Hersfelder parkte seinen Dienstwagen, einen silberner Audi A6, vor seiner Wohnanschrift Gothaer Straße 5. Ein bisher nicht bekanntes Fahrzeug touchierte gegen 20:10 Uhr beim Ausparken den Audi und verließ dann die Unfallstelle. Konkrete Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin bestehen nicht. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im Bereich des hinteren linken Kotflügels in Höhe von 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-9320 entgegen.

(Berichterstatter: BOHLE, Polizeihauptkommissar - Polizeistation Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

