Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden mit Flucht

Fulda (ots)

Bad Hersfeld, Kurpark, Am Weinberg Freitag, 28.02.2020, 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr

Ein 61-jähriger Fahrzeughalter aus Bad Hersfeld hatte seinen Pkw in der Nacht von Donnerstag, 27.02.2020 auf Freitag, 28.02.2020 auf einem Parkstreifen parallel zur Fahrbahn in der Straße Am Weinberg, Höhe Hausnummer 7, 36251 Bad Hersfeld, ordnungsgemäß abgestellt. Im Tatzeitraum stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Fahrerseite des geparkten Pkw und beschädigte dieses im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite. Aufgrund der Spurenlage könnte der Verursacher oder die Verursacherin dort auf der Fahrbahn gewendet haben und stieß hierbei gegen den Pkw des Bad Hersfelder. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-9320 entgegen.

(Berichterstatter: BOHLE, Polizeihauptkommissar - Polizeistation Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell