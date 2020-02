Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Bebra

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht in Bebra

Bebra - Die Fahrerin eines anthrazitfarbenen VW Polo parkte ihr Fahrzeug am Donnerstagvormittag (27.02), gegen 9:30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hersfelder Straße. Als die Dame gegen 10:45 Uhr wieder das Gelände verließ, stellte sie am Nachmittag einen Schaden in Höhe von circa 750 Euro im Bereich der hinteren rechten Stoßstange fest.

Hinweise erbittet die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

