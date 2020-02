POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall mit Sachschaden

Petersberg - Am Donnerstag (27.02.), kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Ein 69-jähriger Fiat-Doblo-Fahrer aus Petersberg befuhr die Dietershaner Straße und wollte nach links auf die Bundesstraße 27 in Richtung Hünfeld abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er einen vorfahrtsberechtigten 60-jähjriger Ford-Focus-Fahrer aus Fulda, welcher zeitgleich die Bundesstraße in Richtung Dietershan befuhr und an der Kreuzung nach links auf die Dietershaner Straße abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 69-jährige in die linke Fahrzeugseite des 60-jährigen fuhr.

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Fulda - Am Donnerstag (27.02.), kam es gegen 18:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Eine 46-jährige Opel-Fahrerin aus Dipperz befuhr die Johannesstraße aus Richtung Stadion kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Im Kurvenbereich, auf Höhe des Hotels "Am Rosenbad", überfuhr sie die Fahrbahnstreifenbegrenzung und kam in den Gegenverkehr. Die Gegenfahrbahn befuhr zu diesem Zeitpunkt ein 39-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 46-jährige gab anschließend an, dass sie auf Grund des Schnees die Straße nicht mehr genau erkennen konnte und deshalb in den Gegenverkehr geriet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

