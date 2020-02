POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Kirchheim - Am Donnerstag (27.02.), gegen 22:20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Breitenbach/H. von Raboldshausen kommend in Richtung Willingshain. Im Kurvenbereich verlor sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte in den Graben und überschlug sich dort mehrfach. Sie sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Das Fahrzeug, ein Citroen DS3, musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro.

