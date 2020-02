Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Steinstücke prallen auf Auto

Borken (ots)

Ein verlorener Betonstein hat am Donnerstag in Borken ein Unfallgeschehen ausgelöst, an dessen Ende ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro stand. Eine 51-Jährige war gegen 07.55 Uhr auf der B70 aus Richtung Weseke kommend in Richtung Raesfeld unterwegs. Etwa 200 Meter hinter der Einmündung der L896 zur B70 lag ein grauer Betonstein auf der Fahrbahn - er war von einem unbekannten Fahrzeug gefallen. Die Stadtlohnerin konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr den Stein. Dieser zerbrach, und mehrere aufgewirbelte Stücke prallten gegen den folgenden Wagen einer 49-jährigen Borkenerin. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

