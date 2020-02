Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Professionelle Hanfplantage entdeckt

Stadtlohn (ots)

Eine illegal angebaute Hanfplantage hat die Kriminalpolizei Borken am Mittwoch in Stadtlohn entdeckt. Die Beamten durchsuchten mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in den Abendstunden eine Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses. Circa 1.100 erntefähige Cannabispflanzen und umfangreiches technisches Equipment stellten die Kripobeamten sicher. Personen wurden nicht angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

