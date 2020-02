Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Pkw-Aufbruch Handtasche entwendet/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

An einem Fahrzeug, das am Zehnthofweg abgestellt war, schlug ein Unbekannter am Mittwoch (12. Februar), zwischen 15.45 und 15.55 Uhr, die Seitenscheibe ein. Der Täter entwendete aus dem Inneren eine Handtasche. Er flüchtete danach mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Täter wurde bei der Tat beobachtet und konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, zirka 35 Jahre alt und bekleidet mit blauer Winterjacke und khakifarbener Cargo Hose. Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, oder die Tat ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

