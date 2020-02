Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Akkuschrauber aus Scheune entwendet

Steinweiler (ots)

Steinweiler; Am 11.02.2020 in der Zeit von 20:45 - 01:35 Uhr wurde von einem unbekannten Täter ein Akkuschrauber aus einer Scheune in der Niedergasse entwendet. Der Geschädigte vermutet einen Zusammenhang mit einer Person die in diesem Bereich gesehen wurde. Es soll sich um eine ca. 185cm große männliche Person mit blonden Haare und einer schwarzen Mütze gehandelt haben. Die Person habe ein silbernes Fahrrad und eine weiße Bettdecke mit sich geführt.

