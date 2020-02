Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrzeuganhänger entwendet

Germersheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen Fahrzeuganhänger der Marke Boekmann in der Friedhofstraße in Germersheim. Es handelt sich um einen geschlossenen Kastenanhänger in der Farbe grau. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

