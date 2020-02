Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sabine tobt die Nacht durch

Edenkoben (ots)

Seit Sonntagabend beschäftigt das Orkantief "Sabine" die Edenkobener Polizei (siehe hierzu auch die Presseinformation vom 10.02.2020). So musste gestern Morgen (10.02.2020) in Gommersheim ein Bauzaun gesichert werden, der durch die Hauptstraße gefegt wurde. Wegen einem umgestürzten Baum in der Villastraße wurde zusammen mit der hinzugerufenen Feuerwehr die Straße geräumt. Auf der Landstraße 542 zwischen Venningen und Großfischlingen musste im Berufsverkehr gestern Morgen die Fahrbahn abgesichert werden, weil "Sabine" einen Baum entwurzelt hatte. Die Feuerwehr konnte den Baum beseitigen, weshalb es nur teilweise zu Verkehrsbehinderungen kam. In Rhodt in der Weinstraße sowie in St. Martin in der Kirchstraße wurden durch heftige Böen am Morgen (10.02.2020) Ziegeln von Dächern geweht. Die Gefahrenstellen wurden entsprechend abgesichert. Gefährlich wurde es für Autofahrer auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Dort wehte der Wind am Vormittag Frühbeet-Planen der dortigen Spargelfelder auf die Fahrbahn. Der Verantwortliche konnte rechtzeitig erreicht werden. Mit vereinten Kräften wurden die Planen befestigt. Gestern Mittag (10.02.2020, 13.30 Uhr) wurde in der Luitpoldstraße in Höhe der Katholischen Kirche ein abgebrochener Ast gemeldet, der in die Fahrbahn ragte. Zusammen mit der Feuerwehr wurde die Gefahrenstelle beseitigt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 10 bei Landau-Nord kam es am heutigen Morgen (11.02.2020, 05.30 Uhr) Dort hatte der Wind im Baustellenbereich mehrere Verkehrszeichen auf die Fahrbahn geweht, die durch die Streifen beseitigt werden mussten.

