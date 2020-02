Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Einbruch in der Hubstraße - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In ein freistehendes Einfamilienhaus in der Hubstraße brachen in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagabend bislang unbekannte Täter ein. Diese begaben sich an die Gebäuderückseite, schlugen offenbar mit einem Stein das Glas der Terrassentüre ein und gelangten so in die Innenräume. Sämtliche Räume wie auch Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchsucht, allerdings zogen die Einbrecher ohne Beute wieder ab. Angaben zur Sachschadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden.

Anwohner und/oder Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagabend, 20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

