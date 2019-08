Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Feuer auf dem Balkon

Rheinhausen-Niederhausen: Einbruch in Gastwirtschaft

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Herbolzheim: Feuer auf dem Balkon

Samstagnacht, 17.08.2019, gegen 01.15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in die Rheinhausenstraße in Herbolzheim gerufen. Bei dem Feuer handelte es sich um einen Brand eines Balkonkastens, der durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Als mögliche Brandursache könnte eine nicht richtig ausgedrückte Zigarettenkippe verantwortlich gewesen sein. Die Feuerwehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.

Rheinhausen-Niederhausen: Einbruch in Gastwirtschaft

In der Nacht von Samstag, 17.08.2019, auf Sonntag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Gastwirtschaft am Rathausplatz in Rheinhausen-Niederhausen ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, durchsuchten das Objekt und verschwanden unerkannt. Nach momentanem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen am Rathausplatz gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, zu melden.

