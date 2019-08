POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Dreisamtal: Riskantes Überholmanöver bei Oberried - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstag, 15.08.2019, gegen 14.25 Uhr, befuhr ein weißer Kastenwagen die L126 zwischen Oberried und Kirchzarten in Richtung Kirchzarten. Auf Höhe von Oberried überholte der Fahrzeugführer laut Zeugenaussagen in riskanter Weise und gefährdete dadurch entgegenkommende Fahrzeugführer.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Überholmanöver gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07661-97919-0 (tagsüber) beim Polizeiposten Kirchzarten oder rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

