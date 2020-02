Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Auffahrunfall durch getuntes Fahrzeug

Rülzheim (ots)

Am Dienstag gegen 06:45h kam es in Rülzheim in Höhe des Bahnhofes zu einem Auffahrunfall auf ein verkehrsbedingt abbremsendes Fahrzeug. Der auffahrende BMW Fahrer reagierte zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten am BMW ein geändertes Fahrwerk und eine geänderte Rad-/Reifenkombination festgestellt werden. Die Veränderungen waren nicht eingetragen. Somit ist die Betriebserlaubnis erloschen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Es gibt keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Veränderungen und dem Unfall.

