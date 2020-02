Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Schwere Verletzungen durch Sturz mit einem Motorroller

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 58-jähriger Motorrollerfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus erlitten. Der Ahauser befuhr gegen 08.55 Uhr die Wessumer Straße aus Richtung Graeser Straße kommend in Richtung Königstraße. Auf Grund der regennassen Fahrbahn stürzte der Mann, als er sein Zweirad im Bereich der Kreuzung Hessenweg / Arnoldstraße verkehrsbedingt abbremste. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

