POL-KN: (Sulz am Neckar) Fiat schleudert in Linkskurve 11.2.20

Sulz-Hopfau (ots)

Eine 67-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Konstanz ist am Dienstag auf der Fahrt von Hopfau in Richtung Bettenhausen in einer Linkskurve auf nasser Straße ins Schleudern gekommen. Sie konnte ihren Fiat 500 durch Gegenlenken nicht mehr einfangen und stieß mit der linken Seite gegen eine dortige Leitplanke. Der demolierte Fiat war nach dem ungewollten Ausflug nicht mehr verkehrssicher und musste deshalb abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Kleinwagen auf 3.000 Euro. Verletzt wurde die Autofahrerin nicht.

