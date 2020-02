Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfallflucht (10.02.2020 - 11.02.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Montagabend, 22.00 Uhr, bis zum heutigen Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, auf der Litschlestraße im Bereich der Kreuzung Litschlestraße / Wagnerstraße ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeuges, nach vorliegenden Erkenntnissen ein vermutlich schwarz lackierter Audi, Typ A6, Quattro-Ausführung, befuhr die Litschlestraße im genannten Zeitraum aus Richtung des Schulzentrums in westliche Fahrtrichtung und überfuhr hierbei den sich vor der Kreuzung befindlichen Verkehrsteiler mit Richtungszeichen, das mitsamt Betonsockel aus dem Verkehrsbauwerk herausgerissen wurde. Der genaue Hergang des Verkehrsunfalles war aus den Unfallspuren nicht nachvollziehbar, Unfallursache dürfte zumindest eine nicht angemessene Geschwindigkeit und möglicherweise Unachtsamkeit gewesen sein.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Als Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Trossingen geschädigt.

Der unfallverursachende Pkw dürfte einen beträchtlichen Unfallschaden an der Frontseite und am Unterboden erlitten haben. Diverse Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle zurück.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

