Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Versuchter Einbruch in Lager

Weeze (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28. Januar 2020) versuchten unbekannte Täter, zwei Türen zur Lagerhalle einer Holzhandlung an der Industriestraße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Bei einem massiven Stahltor auf dem Gelände waren sie erfolgreicher, verursachten jedoch einen erheblichen Sachschaden. Beute machten die Täter nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

