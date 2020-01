Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Metalldiebstahl

Kupferfallrohr entwendet

Kleve (ots)

Kupferdiebe waren zwischen Sonntag und Mittwochmittag (29. Januar 2020) auf der Erzbergerstraße am Werk. Sie stahlen ein etwa zwei Meter langes Stück eines Fallrohres, das an einer Garage angebracht war. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

